"Inter e Chelsea si vedranno dopo la finale di Champions. Parleranno della situazione di Lukaku, che vuole restare in nerazzurro, di Onana, che i Blues intendono piazzare tra i pali dalla prossima stagione, ma anche degli esuberi dei londinesi che Marotta, Ausilio e Baccin seguono con grande interesse: attenzione in particolare a Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese finora è stato nel mirino di Maldini e Massara per rinforzare il Milan, ma l'addio di entrambi al club di via Aldo Rossi può cambiare le carte in tavola e, a dispetto dell'apprezzamento di Sarri che lo vorrebbe alla Lazio, Loftus-Cheek va considerato di nuovo in orbita nerazzurra". Lo scrive la Gazzetta dello Sport nella sua versione online: intreccio tra i due club per il mercato.

Secondo la rosea, il Chelsea valuta 20 milioni di euro il centrocampista 27enne e intendono sbarazzarsene per sfoltire la rosa. "Se l'Inter insisterà per Loftus-Cheek, il Chelsea premerà per inserirlo come parziale contropartita per Onana che l'Inter considera un elemento chiave per il futuro e non vuole vedere per una cifra inferiore a 60 milioni - si legge -. Soprattutto se la richiesta arriverà da una società ricca come il Chelsea che ha pagato Kepa 80 milioni (l'importo della clausola). Luftus-Cheek non è comunque l'unica opzione perché l'Inter per la mediana segue anche Frattesi, che ha altre caratteristiche, ma che piace comunque tanto. Lukaku merita un discorso a parte: lui non vuole tornare a Londra, neppure con Pochettino in panchina, e intende restare all'Inter. Sempre in prestito, ma con il club della famiglia Zhang che pagherebbe meno degli 8 milioni di questa stagione. E nel prossimo vertice non va escluso che sia allargato ad altri giocatori, come per esempio il difensore Chalobah o addirittura Koulibaly che però non vuole muoversi dal Chelsea".