In Qatar, ombelico del mondo del calcio fino al prossimo 18 dicembre, l'Inter in questo momento è rappresentata da Piero Ausilio e Javier Zanetti, già arrivati a Doha nei giorni scorsi; più avanti, si legge sulla Gazzetta dello Sport, arriverà pure il vice ds Dario Baccin. Tutti e tre, oltre a stare vicini ai sette nerazzurri impegnati nella Coppa del Mondo, hanno già in agenda incontri istituzionali con le segreterie dei grandi club in trasferta sul Golfo. Senza dimenticare il faccia a faccia con l'entourage di Marcus Thuram.