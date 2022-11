Il ritorno di Marcelo Brozovic. Il croato è tornato ad allenarsi in gruppo e farà parte dei convocati di Inzaghi che domenica sfideranno la Juventus a Torino. Solo panchina per lui, anche considerando la scarsa autonomia: "Ma è già qualcosa pensando all’infortunio al flessore della coscia sinistra subito in nazionale il 25 settembre - spiega la Gazzetta dello Sport -. E, magari, paragonandolo a quello simile che sta facendo tribolare Lukaku da due mesi. Il croato ha, però, tutt’altro fisico rispetto al belga, e le tempistiche di recupero seguono logiche diverse. Negli ultimi tempi ha spinto tanto per esserci anche perché vuole mettere minuti nelle gambe per un obiettivo più grande di questo ultimo tratto di campionato con l’Inter: Brozo va al Mondiale da vicecampione in carica, dire che tenga al Qatar è riduttivo dopo la finale persa quattro anni fa contro la Francia".