Nonostante tutto, il popolo nerazzurro non molla e risponde presente. Dopo i 74mila di sabato contro il Monza, sono previsti sold-out per domani col Benfica e poi anche in Coppa Italia con la Juve e in campionato con la Lazio. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si tratta di oltre 75mila a incontro: in tutto fanno più di 225mila spettatori in 11 giorni. Di conseguenza, numeri record per il cassiere del club nerazzurro.