La Gazzetta dello Sport torna a parlare del futuro di Edin Dzeko, in scadenza di contratto con l'Inter nel 2023. La dirigenza nerazzurra non mette in discussione la qualità dell'attaccante bosniaco che, nonostante l'età avanzata, ha confermato di potersi esprimere ancora ad alti livelli, ma ha la necessità di ridurre il monte ingaggi.