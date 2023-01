Dopo aver rifiutato in accordo con l'Inter alcune offerte di prestito arrivate dalla Bundesliga in vista del mercato di gennaio, Robin Gosens ha deciso di giocarsi le sue carte a Milano nei sei mesi che mancano per chiudere la stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, in questo periodo, il club completerà la valutazione sul laterale tedesco, che in un anno in nerazzurro non ha rispettato le aspettative, e poi prenderà una decisione definitiva sul suo futuro.