L'espulsione per somma di ammonizioni rimediata al 'Maradona' viene definita ironicamente dalla Gazzetta dello Sport 'il regalo di addio all’Inter' di Roberto Gagliardini. L'allontanamento in anticipo dal campo del centrocampista bergamasco, al 41' di Napoli-Inter, ha avuto conseguenze negative già ieri ma le avrà anche nel prossimo futuro: i nerazzurri, oltre ad aver perso con i campioni d'Italia perché ridotti in inferiorità per più di un tempo, avranno meno rotazioni a disposizione a centrocampo in campionato con l'Atalanta. "Con Mkhitaryan infortunato, poi, la coperta a centrocampo rischia di essere corta e l’assenza di Gaglia pesa anche numericamente: averlo sabato sarebbe servito anche per questo, per non spremere ancora di più i titolari reduci dalla prima finale. Non bastasse, il 29enne in scadenza si è tolto la possibilità di giocare un’ultima volta con la maglia dell’Inter a San Siro. Avrebbe forse potuto accennare un timido saluto a un pubblico che in realtà non lo ha mai amato. In più, lo avrebbe fatto davanti alla sua vecchia squadra, l’Atalanta da cui l’Inter lo prese sei stagioni e mezzo fa tra mille speranze diventate nel tempo illusioni", si legge sulla rosea.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE