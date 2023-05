Lunedì 29 maggio sarà una data importante per il futuro di San Siro. Sarà proprio in quel giorno, infatti, che in Comune a Milano andrà in scena per la prima volta il faccia a faccia tra i dirigenti di Inter e Milan, il Comitato Referendum X San Siro, il Collegio dei Garanti di Palazzo Marino e referenti della Direzione Rigenerazione Urbana. Lo riferisce Gazzetta.it, precisando che la questione al centro del tavolo sarà il referendum sul futuro di San Siro.

"Il faccia a faccia - a cui non è prevista la partecipazione del sindaco Sala, che peraltro al referendum è contrario - sarà solo una delle puntate di una serie più ampia - spiega la rosea -. Si inizia alle 16 con un presidio in Piazza della Scala. Poi alle 16.30, rappresentato da Anna Camposampiero, Andrea Bonessa e Veronica Dini, il Comitato incontrerà i Garanti, senza Milan e Inter. Successivamente ci sarà l’ingresso dei club. Si chiude martedì con i comitati di Milano, Parma e Roma che chiedono l’abrogazione della Legge Stadi".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE