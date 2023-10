Dopo essere stato molto vicino al Milan prima del gong dell'ultima sessione di mercato, Mehdi Taremi è tornato nei radar dell'Inter già per gennaio. L'attaccante iraniano era stato seguito a lungo dai nerazzurri dopo il dietrofront di Romelu Lukaku e prima dell'arrivo di Marko Arnautovic e proprio le condizioni dell'austriaco stanno spingendo la dirigenza nerazzurra a valutare un possibile nuovo innesto con il nuovo anno. La punta iraniana, che non ha iniziato benissimo la stagione, viene comunque considerata completa, con un curriculum ottimo e grande esperienza internazionale. Un profilo ideale per chi cerca un attaccante con il gol nel sangue, insomma.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a impedire un trasferimento di Taremi all'Inter è stato soprattutto il costo: il Porto chiedeva 30 milioni nonostante la scadenza del contratto a giugno 2024, troppi per un giocatore comunque già 31enne. Troppi anche perché, a causa della Coppa d'Asia, potrebbe essere out fino al 10 febbraio se l'Iran facesse un percorso importante nella competizione in Qatar.

Posto che Taremi non ha cambiato idea e non rinnoverà il contratto con i Dragoes, è facilmente intuibile che la richiesta a gennaio del Porto non potrebbe mai essere la stessa dell'estate, previo il rischio di perderlo a zero dopo 6 mesi. A fronte di un investimento contenuto, ecco dunque che l'iraniano diventerebbe la classica opportunità di mercato da cogliere al volo, viste anche le necessità nerazzurre nel reparto avanzato dove oltre all'ormai collaudata coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram, figurano Arnautovic e Alexis Sanchez, con età avanzata e storicamente fragili fisicamente. Tutte considerazioni che in Viale della Liberazione potrebbero portare a un nuovo tentativo per Taremi già a gennaio.