Verona, Monza, Lazio e Napoli in Supercoppa, poi Fiorentina, Juventus e Roma. Il calendario del 2024 finora non è stato tenero con l'Inter, che però ha risposto come forse nessuno poteva immaginare: solo vittorie. Sette su sette.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ora in campionato restano 15 partite, ma gli ostacoli davvero alti sono solo 5. E allora lo scudetto passa più dalla provincia che non dagli scontri diretti. Dato da non sottovalutare: quattro big-match (Atalanta, Napoli, Milan e Lazio) si giocheranno al Meazza, compreso il derby in casa rossonera, mentre l'unica trasferta sarà quella con il Bologna del 10 marzo. E allora mirino già sulla Salernitana, gara in programma venerdì a Milano perché poi torna la Champions.

Dovesse far fuori Simeone, Inzaghi poi giocherebbe l'andata degli eventuali quarti il 9-10 aprile (tra la trasferta di Udine e il Cagliari in casa), mentre il ritorno del 16-17 anticiperebbe il derby del 21. Ma anche qui il Milan potrebbe essere a sua volta reduce dalle fatiche in Europa League. Le ipotetiche semifinali di coppa, a inizio maggio, invece arriverebbero tra il Torino al Meazza e la sfida del Mapei col Sassuolo. Unica squadra per ora in grado di battere l’Inter.

Un po' come gli ultimi mesi della scorsa stagione: per arrivare fino in fondo, Inzaghi adesso avrà bisogno di rotazioni più profonde.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!