Juan Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus nonostante il recente rinnovo di contratto. Con l'Inter che, sullo sfondo, monitora la situazione con particolare attenzione. È quanto scrive La Gazzetta dello Sport, spiegando che il prolungamento del colombiano è stato automatico (alla 40esima presenza stagionale) ma risulta fuori portata rispetto alle logiche attuali del club bianconero per quanto riguarda l'ingaggio.

"Cuadrado non avrebbe mai rinnovato a 5 milioni netti per una sola stagione, al massimo - secondo la logica del club con gli altri - avrebbe dimezzato la portata salariale e raggiunto quella cifra in due anni, superandola magari con l’aggiunta di bonus - spiega la rosea nel suo pezzo -. L’idea della Juve è stata evidentemente superata dagli accordi precedenti, ciò non vuol dire però che la questione sia da considerare chiusa: tutt’altro, ma le parti sono parecchio distanti", tanto che nel computo delle valutazioni generali, El Panita rientra adesso tra quei giocatori cedibili per logiche economiche.