Nuova Champions e nuovi premi. Come spiega la Gazzetta dello Sport, la sola partecipazione garantisce 18,6 milioni a squadra. Un successo nel gruppo 2,1, un pari 700mila euro. Soldi anche per il piazzamento in classifica (fino ai 12 milioni alla prima). Poi milioni a piovere per ogni passaggio di turno: 11 ottavi; 12,5 quarti; 15 semifinali; 18,5 finalista; 25 campione.

A tutto ciò vanno chiaramente aggiunti market pool e ranking storico: da 1 a 46 milioni. Senza dimenticare biglietteria, marketing, sponsor, maglie e tutto l’indotto conseguente.

Nelle casse delle cinque italiane entreranno subito circa 230 milioni: Inter 54, Juve 53, Atalanta 50, Milan 44 e Bologna 28.

