"È stato un successo, nonostante l’amaro finale. Un successo soprattutto per i conti nerazzurri. La lunga campagna europea ha regalato all’Inter un tesoretto inaspettato, migliorando sensibilmente il bilancio che chiuderà al 30 giugno 2023 e dando sollievo alla cassa per i prossimi mesi. Inoltre, i principali indicatori - dal valore della rosa a quello del marchio al complessivo “enterprise value” - sono in netto rialzo e offrono alla famiglia Zhang, al comando dal giugno 2016, quell’upgrade sul ritorno dell’investimento che potrebbe essere monetizzato in caso di cessione del pacchetto di maggioranza". Lo spiega la Gazzetta dello Sport all'indomani del ko in finale di Champions contro il City. Una sconfitta amara, visto l'evoluzione della gara, ma che fa capire il livello raggiunto dai nerazzurri in stagione. Anche a livello di introiti.

"Grazie alla finale raggiunta, l’Inter si è portata a casa 100 milioni di soli premi Uefa. Le sei partite casalinghe di Champions, inoltre, hanno assicurato una quarantina di milioni al botteghino. Senza dimenticare la “sorpresa” Paramount, la cui sponsorizzazione per la sfida col City è valsa 4 milioni: grazie a questo accordo last minute (che peraltro varrà fino al 2024 per complessivi 10 milioni), all’ottima raccolta di global sponsorship (+88% al 31 marzo 2023 rispetto all’anno prima) e ai vari bonus si è attutita la perdita derivante dai mancati pagamenti di DigitalBits - si legge -. Inoltre, questa prolungata esposizione sui mercati internazionali faciliterà la sostituzione del main sponsor, a partire dal 1° luglio: Qatar Airways è in vantaggio su Turkish Airlines".

Insomma, il tipico circolo virtuoso che si innesca quando le cose in campo vanno benissimo. Per la prima volta nella sua storia, il club toccherà 400 milioni di ricavi operativi, con l'esercizio che potrebbe chiudersi con un passivo tra i 70 e gli 80 milioni, senza il bisogno di realizzare plusvalenze rilevanti entro giugno. Grazie all’eccezionale Champions e ai maggiori ricavi rispetto alle attese, utilizzando un multiplo sul fatturato tra 3 e 4, l’Inter potrebbe ora valere 1,5 miliardi. Palla a Zhang: continuare o monetizzare?

