Un "incontro organizzato in via riservata" tra Andrea Agnelli ed esponenti di altre squadre di Serie A alla presenza dei vertici della Lega Serie A e FIGC. Le carte sull'inchiesta sui conti della Juventus si arricchiscono anche di questo episodio, raccontato oggi da La Gazzetta dello Sport che lo etichetta come una "cena per 'salvare' la Serie A dalla crisi economica", aperta però solo alle società amiche e ai vertici politici. Questa, almeno, la ricostruzione degli inquirenti.

"Siamo all’interno del parco “La Mandria” a Fiano (Torino) nella residenza di sua madre - ricostruisce la rosea -. È la sera del 23 settembre 2021, seduti a tavola ci sono il presidente della Juve, Luca Percassi (a.d. dell’Atalanta), Enrico Preziosi (pres. del Genoa), Beppe Marotta (a.d. dell’inter, che però nega di aver partecipato), Paolo Scaroni (pres. del Milan), Stefano Campoccia (vicepresidente dell’Udinese), Claudio Fenucci (a.d. del Bologna) e soprattutto Gabriele Gravina (presidente della Figc) e Paolo Dal Pino (presidente della Lega di Serie A). Tutti invitati per discutere il futuro del calcio italiano e trovare dei rimedi alle difficoltà create dalla pandemia. E, almeno nel caso della Juve, anche dall’esplosione dei costi a bilancio".

Il giorno dopo lo stesso Agnelli torna a parlare dell'incontro con l’a.d. dell’Atalanta, in una conversazione telefonica intercettata dalla Guardia di finanza. "Spero solo che da ieri sera (...) la presenza di Gabriele e Paolo era utile (...) spero che nasca qualcosa perché se no non so cosa fare. Ne abbiamo parlato io e te quando ci siamo visti qua in ufficio da me. Adesso bisogna che quest’elemento qua sia foriero di qualcosa di utile perché se no ci schiantiamo pian pianino". A margine della conversazione l'ex presidente della Juventus sottolineava che il succo della questione riguardava l’aumento dei ricavi della Serie A, ritenuto fondamentale per tirare il club bianconero fuori dalle cattive acque. "In quel momento, infatti, il patrimonio netto della Juve risulta in negativo. "Situazione non più gestibile", come ammette Stefano Bertola, capo dell’area business, a un analista di Kpmg", chiosa il quotidiano.