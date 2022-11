In casa Inter c'è ancora da risolvere il problema relativo a DigitalBits e, di conseguenza, al main-sponsor. Quale scritta ci sarà sulle maglie alla ripresa della stagione? "Tra le soluzioni allo studio, ce n’è una che ha preso piede: da un lato eviterebbe che alla ripresa ci si presenti con una maglia completamente intonsa (romantica forse, ma da evitare per ragioni commerciali) e, dall’altro lato, sarebbe in continuità con la storia di un club dalle forti radici solidali. L’idea è di una maglia con contenuti “sociali” direttamente riconducibili alle politiche societarie: da quando i nerazzurri hanno cambiato il brand, “I M INCLUSION” è il cappello dentro a cui stanno i progetti “CSR” (Corporate Social Responsibility) - racconta la Gazzetta dello Sport -. Sono quelli educativi che usano il calcio per integrare e lottare contro ogni discriminazione. Per questo il 4 gennaio contro il Napoli, in una partita che lancerà la ripartenza e orienterà lo scudetto, è possibile che venga lasciata brillare proprio la scritta “I M Inclusion”". Questa oppure una scritta magari più specifica con riferimento a un progetto ancora da lanciare: le riflessioni sono in atto.