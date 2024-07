Un ragazzo che divorava partite del Real Madrid e il cui idolo è Sergio Ramos. Questo è Juan Cabal, centrale mancino del Verona che l'Inter sta seguendo per sostituire Buchanan dopo il grave infortunio col Canada, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport.

Oaktree chiede gente giovane, talentuosa e futuribile. Come il colombiano o come Josep Martinez, il primo acquisto arrivato dopo il passaggio di proprietà (Taremi e Zielinski erano già stati definiti). Altri giocatori dello stesso profilo stanno per arrivare, da Alex Perez a Tessmann. Sembrano invece essere stati scartati i profili di Ricardo Rodriguez e Hermoso.

Per Cabal, che ha le attitudini offensive richieste da Inzaghi visto che ha giocato anche da esterno e che così si era fatto notare all'Atletico Nacional in Colombia, serve una spesa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, i dialoghi col Verona sono stati avviati e nella trattativa potrebbe entrare Issiaka Kamate. Da registrare per il colombiano anche un sondaggio della Juventus e l'interesse del Rennes.