Proprio come Cuadrado, anche Arnautovic deve dare risposte convincenti dopo i vari problemi fisici. Secondo la Gazzetta dello Sport, a partire dalla titolarità di oggi, l'austriaco è chiamato a fornire prestazioni di livello perché è noto come il club sia molto attenta sul mercato in caso di necessità.

Sul taccuino di Marotta e Ausilio c'è soprattutto un nome: Taremi. Un profilo d'attualità forse già per gennaio e non solo a parametro zero per luglio. Come riferisce la Gazzetta, i contatti sono quotidiani tra il club e l'entourage dell'iraniano. E stasera gli intermediari che lavorano al fianco della punta saranno in tribuna al Da Luz, dopo aver assistito ieri sera a Barcellona-Porto.