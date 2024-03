Momento delicato per Francesco Acerbi, passato da baluardo dell'Inter, l'uomo capace di mettere la museruola a Osimhen e Haaland, a elemento destabilizzante.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, ora la giustizia sportiva dovrà pronunciarsi sul sospetto che ha portato ad aprire il caso. E per uno di 36 anni, non si tratterebbe solo di affrontare una lunga squalifica: ci sarebbe da ricostruire una carriera che era invece incanalata in maniera ottimale tra club e Nazionale proprio al tramonto.

Da parte sua, anche in privato, Acerbi continua - secondo la rosea - a rimproverarsi solo troppa istintività e a ribadire la linea tenuta davanti alla procura federale: non “negro”, non quella parola lì dalla sua bocca. Nonostante il collega napoletano assicuri di averla sentita chiaramente, come una ferita sulla pelle, e si senta preso in giro per scuse di circostanza pronunciate a caldo.

Si resta in attesa della sentenza, che cambierà tanto. Per il presente e per il futuro.

