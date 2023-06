Manchester United e Real Madrid hanno messo il nome di Federico Dimarco nella lista della spesa per rinforzare le rispettive rose. I due top club, rivelano i colleghi dell'Independent, hanno già parlato con l'Inter del giocatore, reduce da una stagione sorprendente, nella quale si è distinto tra i migliori nel ruolo a livello europeo grazie al percorso della squadra di Simone Inzaghi in Champons League. I Red Devils stanno prendendo in considerazione il potenziale approdo del giocatore alla corte di Erik ten Hag per due motivi: lo stipendio relativamente basso percepito a Milano e la sua duttilità tattica. I blancos ragionano su Dimarco, invece, perché Carlo Ancelotti potrebbe avere bisogno di un terzino sinistro, visto che Eduardo Camavinga vuole giocarsi le sue chance a centrocampo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!