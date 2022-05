Tra i tanti nomi emersi nei mesi scorsi, almeno da quando Simone Inzaghi ha ammesso che in estate la dirigenza dell'Inter gli avrebbe messo a disposizione un vice Marcelo Brozovic giovane, quello di Kristjan Asllani convince tutti. Classe 2002, già con esperienza in Serie A e ampi margini di crescita, tenuto d'occhio sin dalle giovanili dell'Empoli, il centrocampista albanese è considerato ideale per imparare dal maestro e dargli riposo nel corso della stagione in base all'evenienza. Per, chissà, un giorno ereditarne il posto nell'undici titolare. Con il club toscano il discorso è già in fase avanzata, i nerazzurri si sono portati avanti e stanno cercando la quadra per convincere il presidente Fabrizio Corsi a privarsi del suo gioiello e la prossima settimana è previsto un nuovo summit. In Toscana c'è volontà di ottenere solo cash in cambio, ma in Viale della Liberazione sanno bene quanto le contropartite possano essere utili all'Empoli, così com'è avvenuto con Andrea Pinamonti la scorsa estate. Due in particolare sono di gradimento agli azzurri: Cesare Casadei e Martin Satriano. Per l'Inter non ci sarebbero problemi, ma bisognerebbe studiare la formula giusta perché i nerazzurri non vogliono perdere il controllo dei due ragazzi. Un prestito secco o con diritto di riscatto e controriscatto potrebbe essere la soluzione ideale, meglio ancora uno scambio di prestiti che riguardi anche Asllani, con esito da procrastinare alla fine della prossima stagione.