Thomas Zilliacus non approva il nome di Marko Arnautovic per l'attacco dell'Inter. Il problema? L'età. L'imprenditore finlandese interessato ai nerazzurri su Twitter fa appunto notare la diversità di vedute tra gli italiani e il Barcellona: "È stato riferito oggi che l'Inter vuole acquistare l'attaccante di 34 anni Marko Arnautovic. Allo stesso tempo, è stato riferito che il Barcelona ha acquistato il centrocampista offensivo di 16 anni Noah Darvich. È costato 2,5 milioni di euro e ha una clausola rescissoria da 1 miliardo. L'acquisto di giovani promesse è il modo per costruire un club a lungo termine, dal punto di vista sportivo oltre che finanziario".

