Lo sottolinea il Corriere della Sera stamattina, puntando il dito anche sul tecnico: "Simone Inzaghi punta tutto sulla sfortuna e sul problema cronico di mira che attanaglia la sua squadra: 87 tiri verso la porta nelle ultime 4 partite hanno prodotto 1 solo gol su azione, quello di Gosens a Salerno. Anche per questo in campionato vince la paura di sbagliare anche contro avversari modesti: i nerazzurri calano dopo un’ora, si abbassano troppo, vanno nel panico per ogni pallone in area - si legge -. L’allenatore, anche con certi cambi fatti con il bilancino, non infonde sicurezza. E sembra lontano dalla soluzione. Anche perché, in una squadra dove lui è il primo di una serie di precari, non tutto è riconducibile alle sue responsabilità". Davanti ora c'è la Champions, ennesima chance per rinascere.