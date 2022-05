"Il matrimonio tra l’Inter e Paulo Dybala si farà". Lo sottolinea con forza il Corriere della Sera , che si porta molto avanti e, nella sua edizione online, dà praticamente pe chiusro l'affare tra il club nerazzurro e la Joya . "L’attaccante argentino è il primo obiettivo di mercato dei nerazzurri, un campione cui l’a.d. Beppe Marotta tiene molto. Il legame tra i due è di vecchia data e i contatti tra il club e l’entourage della Joya sono costanti, anche se Jorge Antun , procuratore dell’attaccante, smentisce ogni accordo con alcuna squadra al momento e ribadisce che Paulo è concentrato esclusivamente sul finale di stagione. Le linee dell’intesa sono comunque tracciate: 6 milioni a stagione più bonus e contratto di 4 anni, fino al 2026 , in linea con gli stipendi degli altri big, Brozovic, Barella, Lautaro, Calhanoglu. Mancano le firme e arriveranno in estate . Se già a giugno è da vedere, perché l’ingresso di Dybala può spingere verso l’addio di Lautaro che pure ha da poco rinnovato il contratto".

Insomma, il Corsera non lascia spazio a dubbi: Dybala sarà un giocatore nerazzurro. Battuta la concorrenza estera di United e Atletico. Operazione possibile anche grazie all'addio di tanti ingaggi pesanti come quelli di Sanchez (9,1 milioni lordi), Vecino (4,6), Vidal (8,5) e Kolarov (2,7). E forse anche Ranocchia lascerà la compagnia (3,3). "I risparmi arriveranno dagli addii e da altre cessioni, perché l’Inter ha necessità di chiudere il mercato in attivo di almeno 50-60 milioni per finanziare la prossima stagione", ricorda il Corsera. E ci sarà domino nel reparto offensivo: secondo il giornale milanese, i nerazzurri potrebbero completare il reparto con una punta in scadenza (Suarez?), con un giovane (Scamacca o Pinamonti) oppure con il ritorno di Lukaku, difficile ma non impossibile.

