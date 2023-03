Nella stagione in corso la Serie A ha fatto registrare la miglior media spettatori dal campionato 2000/01. Questo quanto emerge dall'analisi condotta dai colleghi di Calcio e Finanza, che sottolineano l'importante spinta data dai numeri fatti segnare in particolare da Inter e Milan. Nel dettaglio, dopo 27 turni del campionato in corso, la media spettatori a partita è stata pari a 29.088 spettatori (per una media superiore bisogna tornare indietro alla stagione 2000/01, quando fu pari a 29.348).