Dopo la nomina del nuovo CdA, l'Inter ha confermato la linea tracciata già ai tempi di Zhang, e ancor prima di Moratti. E come nell'epoca precedente, anche sotto la proprietà Oaktree il club meneghino non corrisponderà alcun compenso ai manager del fondo statunitense nominati all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’Inter. A renderlo noto è Calcio e Finanza che spiega: "Il 22 maggio 2024 gli amministratori indipendenti Marchetti e Carassai, dopo il subentro di Oaktree, avevano rassegnato le proprie dimissioni dal CdA facendo decadere l’intero Consiglio di Amministrazione. Oaktree, attraverso Grand Tower, ha presentato così la sua nuova lista di consiglieri, in cui ha inserito i nomi di cui sopra.

Inoltre, nella nomina è stato scelto di 'attribuire a ciascuno dei candidati consiglieri indipendenti (ovverosia Marchetti e Carassai, ndr) la remunerazione annua ai sensi dell’art. 2389, primo comma, del codice civile già deliberata dall’assemblea dei soci in data 8 luglio 2021', pari a 30mila euro annui" si legge. Per gli altri consiglieri è stato deciso di non procedere al riconoscimento di emolumenti come da previo consenso da loro manifestato.

