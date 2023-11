L'Inter ha la certezza di avere già in cassa 75 milioni di euro di ricavi da sponsorizzazione per la stagione 2023/24, in aumento di 22 milioni rispetto al 2022/23. Questo quanto si evince dai conti del primo trimestre resi noti da Inter Media and Communication S.p.A. ed analizzati nel dettaglio dai colleghi di Calcio e Finanza. Un numero che è destinato a crescere, perché nel documento si legge anche che il club sta "lavorando per concludere ulteriori contratti che sono attualmente in fase di negoziazione".

Ad oggi, nel dettaglio, i 75 milioni arrivano da:

- rinnovo del contratto con Nike in qualità di Sponsor Tecnico a partire da luglio 2023 per il periodo 2024-2031, prolungando la partnership precedentemente in scadenza il 30 giugno 2024 a fronte di un corrispettivo maggiorato del 70% – 21,250 milioni di euro più eventuali bonus;

- contratto firmato a inizio luglio 2023 con Paramount+ come Official Front Jersey Partner per la stagione sportiva 23/24 (contratto in scadenza il 30 giugno 2024) – 11 milioni di euro più eventuali bonus;

- contratto firmato a settembre 2023 con U-Power come Official Back Jersey Partner fino a giugno 2027 (ovvero quattro stagioni sportive) – 18 milioni di euro complessivi per le quattro stagioni;

- contratto con eBay annunciato a dicembre 2022 come partner eCommerce ufficiale e sponsor di manica. Il presente contratto scade il 30 giugno 2024 dopo che il partner ha esercitato l’opzione per il rinnovo per la stagione in corso;

- contratto con LeoVegas News annunciato a febbraio 2023 come front partner del kit di allenamento ufficiale fino a giugno 2025;

- Contratto di 6 anni con Konami annunciato a luglio 2022 come Global Football Videogame Partner, Youth Development Center Partner e Training Kit Back Partner;

- una serie di altri partner di sponsorizzazione globali e regionali (circa 35 in totale), alcuni dei quali hanno preso il via nella stagione 2023/24. Tra questi ci sono Enel, Mastercard, Banca BPER e Qatar Airways.

