Sarà di quasi 2,5 miliardi di euro (2,437 miliardi di euro) il montepremi messo a disposizione della UEFA per la Champions League 2024-25, la prima edizione con il nuovo format allargato a 36 squadre. Una cifra così redistribuita, come evidenziato da Calcio e Finanza: il 27,5% sarà destinato alle quote di partenza (670 milioni di euro); il 37,5% sarà destinato ai bonus per i risultati e i passaggi dei turni (914 milioni di euro); il 35% sarà destinato al nuovo pilastro “value”, che racchiude market pool e ranking storico (853 milioni di euro).

Nello specifico, i club che partecipano alla fase a gironi riceveranno 18,62 milioni di euro (in crescita rispetto ai 15,64 milioni del 2023/24), quota suddivisa in un acconto di 17,87 milioni di euro e un saldo di 750.000 euro. A questi si aggiungono dei 'bonus' legati alle prestazioni: 2,1 milioni di euro per ogni vittoria e 700.000 euro per pareggio. Gli importi non distribuiti verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale alla classifica finale della manifestazione. A proposito di risultati finali, è previsto un nuovo incentivo legato alla classifica della prima fase: ogni società riceverà una somma basata sulla sua graduatoria. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 275mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (275mila euro). Una quota verrà aggiunta a ogni posizione e quindi la squadra con la classifica più alta riceverà 36 quote.

Passando alla fase a eliminazione diretta, le formazioni riceveranno i seguenti importi: qualificazione agli spareggi: un milione di euro a società; qualificazione agli ottavi di finale: 11 milioni di euro a società; qualificazione ai quarti di finale: 12,5 milioni di euro a società; qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a società; qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a società; vittoria in finale: 6,5 milioni.

I due club che si qualificheranno alla Supercoppa UEFA 2024, infine, riceveranno quattro milioni di euro a testa, con la vincente che riceverà un milione di euro supplementare.

