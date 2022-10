Il tema dei costi va di pari passo a quello dei risultati nelle riflessioni che la dirigenza interista sta facendo circa la posizione di Simone Inzaghi , non più al riparo dall'esonero dopo la quarta sconfitta stagionale in otto giornate di campionato. Sollevarlo dall’incarico - evidenziano i colleghi di Calcio e Finanza - significherebbe continuare a pagarlo 18 milioni di euro al lordo ( 9,6 milioni di euro netti, di cui circa 4,1 milioni per il resto dell’annata in corso e 5,5 milioni per la prossima stagione) , oltre a caricare sul bilancio anche le spese del nuovo tecnico. L'alternativa, ovvero la conferma e il perdurare del trend negativo a livello di risultati, per contro, si portebbe dietro una componente di rischio impossibile da trascurare: la mancata qualificazione in Champions, con gli annessi riflessi economici sui conti.

"Dal ritorno dell’Inter in Champions League nella stagione 2018/19, il club nerazzurro ha incassato mediamente oltre 51 milioni di euro dalla partecipazione alla massima competizione europea per club, con un picco di quasi 65 milioni di euro nella stagione 2021-22 - si legge nel pezzo -. Considerando un fatturato medio di quasi 400 milioni di euro nelle ultime quattro stagioni – considerando anche i ricavi da plusvalenza –, la partecipazione alla Champions League ha inciso mediamente per il 12,95% sui ricavi complessivi della società. E’ evidente dunque come mancare l’obiettivo quarto posto rischi di pesare molto di più rispetto all’esonero di Simone Inzaghi".

La terza via è la doppia beffa: il cambio in panchina non è detto sia risolutivo, con la proprietà che rischierebbe di doversi accollare i costi del personale in aumento e in aggunta fronteggiare le perdite derivanti dalla mancata partecipazione alla massima competizione europea per club.