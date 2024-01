"Piotr Zielinski è in scadenza, lo sanno anche le pietre, e quello con l’Inter è più che un flirt". È quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, che focalizzandosi sul prossimo matrimonio tra il polacco e il club nerazzurro sottolinea anche che, proprio per il motivo dell'addio, sta continuando a vivere a Napoli nell’incertezza della titolarità. E la situazione potrebbe non finire qui.

Oggi si gioca una maglia con Gaetano (favorito per un posto dal 1' contro la Lazio), ma Zielinski vive da esiliato in casa e in un clima diventato più spiacevole negli ultimi giorni. Perché "Piotr è anche una persona sensibile e le parole di De Laurentiis sul suo futuro l’hanno ferito", sottolinea il giornale romano. Adesso c'è anche il rischio concreto che dal 1° febbraio possa essere messo fuori dalla lista campionato per questioni numeriche, dato che il Napoli è chiamato a rispettare le direttive sugli 'over 22'. Stesso discorso che riguarda anche Demme.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!