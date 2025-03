Sfida Inter-Napoli non solo per il tricolore. I due club sarebbero in lotta anche per assicurarsi Lorenzo Lucca, 24enne bomber dell'Udinese. Lo svela stamane il Corriere dello Sport.

Il Milan lo aveva corteggiato a gennaio prima di decidere di affondare il colpo su Gimenez. Lucca sta facendo benissimo a Udine, proseguendo nel suo percorso di crescita. L'Inter, in estate, dovrà necessariamente rinnovare il parco attaccanti, considerando le uscite sicure di Arnautovic e Correa. E allora, detto di Paz e Güler, il nome di Lucca potrebbe essere spendibile in fatto di rinforzo prima punta.

La quotazione, dopo le 10 reti segnate finora in campionato, si aggira sui 30 milioni di euro. Una cifra corposa che certamente - secondo il CdS - Inter e Napoli proveranno a ridurre o quantomeno a limare. In particolare, in viale Liberazione, verranno proposte contropartite tecniche per far abbassare il prezzo. E la speranza è che l’Udinese si dimostri ancora una volta sensibile ai giovani di talento e prospettive.



Le alternative a Lucca sono in particolare due: Castro del Bologna e Krstovic del Lecce.