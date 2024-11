L'Inter entra in uno dei momenti più intensi e decisivi della stagione e Simone Inzaghi tiene alta la guardia. Entro la fine del 2024 il tecnico nerazzurro punta ad "avere" tutto, ovvero il primo posto in campionato, la qualificazione agli ottavi diretti di Champions e i quarti di finale di Coppa Italia. Lo sottolinea oggi tra le sue pagine il Corriere dello Sport, spiegando che il piacentino è convinto che le prossime settimane saranno determinanti per indirizzare il resto della stagione: ecco perché in questi giorni, quando tutti i nazionali hanno fatto ritorno ad Appiano, ha voluto caricare la squadra.

La richiesta di Inzaghi ai giocatori è stata chiara: alzare il livello di intensità e di attenzione. Finora la vera Inter si è vista a sprazzi: serve in primis alzare il muro in difesa ed essere più cattivi in attacco, trasformando in gol le numerose occasioni che vengono create in ogni partita. Vincere oggi vorrebbe dire mettere pressione a Milan e Juventus, avversarie a San Siro, e alla capolista Napoli, attesa domani dalla sfida con la Roma.

