La trattativa tra Paris Saint-German e Inter per Milan Skriniar è entrata in una fase di stallo. Come racconta il Corriere dello Sport ieri pomeriggio il difensore ha parlato in un albergo a Milano con gli intermediari che si stanno occupando dell'operazione, mentre lunedì aveva parlato con il ds interista Ausilio, che gli ha ribadito come non sia stata l'Inter a metterlo in vendita ma i parigini a farsi avanti.