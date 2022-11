Sono tanti i rinnovi in bilico in casa Inter: da Dzeko ad Handanovic, passando per De Vrij, Darmian, D'Ambrosio, Gagliardini, Dalbert e Cordaz. Ma è evidente a tutti come il discorso più impellente sia quello relativo a Milan Skriniar, con firme da ottenere nel più breve tempo possibile.