Dopo l'affare Topalovic, l'Inter ha tutta l'intenzione di acquistare anche un altro giovane talento. Si tratta di Alex Perez, difensore spagnolo classe 2006 del Betis.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, a conferma delle indiscrezioni delle ultime ore, anche di Perez si è discusso nel vertice con l’agente Albert Botines: l’idea - secondo il quotidiano romano - è quella di far rinnovare il giocatore con il club iberico (il contratto scade nel 2025) per poi mettere in piedi un prestito con opzione per il riscatto definitivo. Come per Topalovic si parlerebbe di un’operazione attorno ai 2-3 milioni di euro. Ringiovanimento in atto...