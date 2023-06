Anche il Corriere dello Sport prova a fare il punto della situazione in casa Inter dopo il summit di ieri di tre ore tra Zhang, Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. Sul tavolo tanti temi, soprattutto di mercato, con l'obiettivo di arrivare alla seconda stella. Sarà una sessione estiva a saldo zero, già un passo avanti rispetto a quando c'era da chiudere con saldo in attivo da 50 o 60 milioni...

"Servirà coprire due vuoti nell’organico. Innanzitutto quello che si aprirà con l’addio di Skriniar. Ma anche la necessità di aggiungere in attacco un elemento che sappia saltare l’uomo e creare superiorità (Lukebakio?): prenderà il posto di Correa, ma occorrerà comunque da sostituire Dzeko, che, a meno di sorprese, non rinnoverà - si legge -. Per la difesa, invece, ora il mirino è puntato su Koulibaly: in casa Inter sono convinti che per il Chelsea sia già un esubero. In viale Liberazione si augurano che attraverso l’asse con i Blues possano nascere occasioni interessanti, al di là del prestito bis di Lukaku. Anche a costo di sacrificare Onana, evidentemente. Nel caso, allora sarà fondamentale scegliere al meglio il sostituto. Al momento, la scelta pare ristretta a Vicario e Mamardashvili. Rimanendo nel reparto arretrato (venerdì De Vrij firmerà il rinnovo biennale), piace pure Bisseck, centrale tedesco, classe 2000, di proprietà dei danesi dell’Aarhus. Può arrivare alla Pinetina pagando la clausola rescissoria da 7 milioni di euro".

Il grande sogno è per il centrocampo e si chiama Milinkovic-Savic. "L’idea è di fare un innesto di sostanza in mediana, con due nomi in cima alle preferenze: Milinkovic e Frattesi - conferma il Corsport- . Costano parecchio entrambi, ma si potrebbe comunque ragionare sulla formula giusta, che sia compatibile con le necessità di viale Liberazione. Più semplice farlo con il Sassuolo, un po’ meno con Lotito. Anche se con la Lazio bisognerà comunque sedersi a breve, dovendo trovare l’intesa per il riscatto di Acerbi".

