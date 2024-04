Conti in netto miglioramento, ma la parola segreta resta sempre "Sostenibilità", per cui anche il prossimo sarà un mercato a saldo zero come ricorda il Corriere dello Sport. Significa che gli acquisti dovranno essere finanziati con le cessioni.

Rispetto a un anno fa, quando a lasciare Milano furono diversi big, però, stavolta Inzaghi spingerà per tenere i punti fermi della squadra scudettata, quindi per raccattare risorse utili da reinvestire in entrata bisognerà puntare sugli addii di profili secondari.

Non solo Dumfries: attenzione ai vari Arnautovic, Oristanio, ora in prestito al Cagliari, il portiere Stankovic, alla Samp sempre in prestito, e Zanotti. Senza dimenticare Satriano (Brest) e i due fratelli Esposito, Sebastiano anche lui alla Samp e Francesco Pio allo Spezia. E Valentin Carboni? Qui l’Inter ha intenzione di alzare il muro, dopo aver già detto no ai 20 milioni proposti a gennaio dalla Fiorentina.

Dura ottenere i 10 milioni dal Marsiglia per Correa: servirebbe il successo dei francesi in Europa League. Da valutare poi Radu e Vanheusden.