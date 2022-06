"Porte spalancate per il ritorno di Lukaku. Ma tocca a lui trovare il modo per varcarle nuovamente. È questo in sintesi il messaggio che l’Inter ha lasciato a Sebastien Ledure, legale di fiducia del bomber belga". Anche il Corriere dello Sport conferma il vertice avvenuto ieri tra il club nerazzurro e l'attaccante belga, rappresentato dal suo legale. Un appuntamento programmato da diverso tempo e nel quale sono state confermate le intenzioni delle parti di ricongiungersi. Massima riservatezza, perché non si vuole indispettire il Chelsea, ma le idee sono chiarissime.

Ribadita la piena disponibilità di Big Rom ad adeguarsi alle esigenze del club per quanto riguarda il suo ingaggio. "Insomma, in un modo o nell’altro, Lukaku e l’Inter troveranno il modo di mettersi d’accordo: Big Rom rinuncerà ad una parte sostanziosa del suo ingaggio, ma senza il via libera del Chelsea ogni discorso verrebbe troncato sul nascere - spiega il Corsport -. La verità, però, è che si tratta di affrontare un terreno del tutto inesplorato. Il club londinese, infatti, ha appena cambiato proprietà. Proprio da lunedì si sono insediati, al comando di Stamford Bridge, Todd Boehly e Clearlake Capital. Evidentemente, non sono stati loro a trattare Lukaku un anno fa, ma è stata Marina Granovskaia, all’epoca figura di massima fiducia di Abramovich. Ebbene, dovesse rimanere ancora in sella per l’Inter potrebbe essere un problema in più, alla luce della tensione delle parti che si era creata la scorsa estate al momento di arrivare all’intesa definitiva".