L'Inter di Simone Inzaghi sta puntando su un blocco italiano, come non si vedeva dai tempi di Trapattoni, quando i nerazzurri vinsero il campionato 1988/89. Il paragone viene riportato oggi sul Corriere dello Sport, sottolineando che quella squadra chiuse strappando 58 punti su 68 disponibili (ce n'erano ancora due a vittoria) chiudendo davanti a tutti anche per gol fatti e subiti e con Aldo Serena capocannoniere a 22 reti.

Di stranieri se ne potevano avere solo tre, erano Matthaus, Brehme e Diaz. Quella squadra oggi avrebbe 55 punti, coi tre a vittoria, mentre Inzaghi ne vanta 57, ma ha comunque miglior attacco, difesa e capocannoniere (Lautaro a 19). Tante analogie, quindi, soprattutto un'"anima azzurra con cinque titolari in campo contro la Juve: Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella e Dimarco, se si aggiunge Frattesi sono tutti giocatori che probabilmente saranno a Euro 2024 con Spalletti. Agli ultimi europei gli unici interisti erano Barella e Bastoni.

Per trovare un'Inter con lo stesso numero di italiani per un derby d'Italia bisogna andare al 2003 quando Cuper schierò Toldo, Cannavaro, Materazzi, Cristiano Zanetti e Vieri.