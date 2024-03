L'Inter è vicinissima allo scudetto e proprio questo tricolore, secondo il Corsport, è l'unica certezza attuale per il club. La situazione Suning-Oaktree è nota e fino al 20 maggio resterà l'incognita sul futuro dei nerazzurri.

Marotta e Ausilio si sono portati avanti, aggiungendo Taremi e Zielinski a un organico ottimo, ma al momento tutto resta in stand-by considerando che non basta più l'ok di Zhang. Secondo il CdS, oggi più che mai, ogni decisione passa al vaglio di Oaktree, come conferma anche la presenza nel CdA del notaio Marchetti e del manager Carassai, entrati come indipendenti ma esponenti del fondo americano.

Non a caso, i rinnovi di Lautaro e Barella non sono ancora stati ratificati: Oaktree potrebbe avere piani differenti a riguardo del monte ingaggi secondo il quotidiano romano. E il mercato sarà a saldo zero, nonostante non esista stavolta la necessità di cedere un big.

In parole povere: per comprare occorrerà vendere.