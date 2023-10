A livello offensivo, secondo il Corriere dello Sport, all'Inter serve un piano B, soprattutto fino a quando non tornerà l'infortunato Marko Arnautovic e finché Alexis Sanchez non si avvicinerà ai suoi livelli. Con il reparto d’attacco dimezzato, uno dei pensieri di Simone Inzaghi è quello di trovare soluzioni alternative in zona gol ai soliti Lautaro Martinez e Thuram, la coppia che ha messo a segno 14 gol dei 23 totali di squadra. Completano il quadro altri sei marcatori: Mkhitaryan, Dumfries, Calhanoglu, Dimarco, Frattesi e Acerbi. Numeri non propriamente negativi ma migliorabili, se confrontati a quelli della concorrenza, come sottolinea il Corriere dello Sport: la Fiorentina, per citare il caso più eclatante, ha mandato a segno 12 pedine diverse, l’Atalanta 11 mentre Napoli e Roma sono arrivate a quota 9. Ecco perché non è sbagliato chiedere il contributo di altri giocatori, per esempio di Nicolò Barella, il grande assente in queste statistiche dopo la scorsa stagione sa record con 9 centri totali. In termini realizzativi può dare qualcosa in più anche Calha, chiamato ad andare oltre la trasformazione dei penalty da primo rigorista della squadra.

"L’anno scorso fino alla notte di Istanbul furono 14 i nerazzurri in grado di andare a segno. Tra i giocatori di movimento più impiegati non trovò il gol soltanto Bastoni, tralasciando Skriniar per quanto accaduto dopo il mancato rinnovo di contratto. Fin qui a far sorridere Inzaghi è stato il rendimento degli esterni, che stanno girando a dovere in attesa del ritorno a pieno regime di Cuadrado. Lo testimoniano le 3 reti e gli 8 assist registrati in 10 partite, con Dumfries in crescita rispetto alla passata stagione e Carlos Augusto che sta imparando da una garanzia come Dimarco sulla sinistra. L’ultimo vero salto di qualità è atteso dai centrali di difesa, che hanno le capacità di farsi sentire in area avversaria come successo con Acerbi contro il Bologna. Anche attraverso le rotazioni e il coinvolgimento dell’intera rosa, Inzaghi vuole tirare fuori il massimo da tutti", si legge sul Corsport.

