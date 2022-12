Marcelo Brozovic vuole tentare il recupero lampo dopo le vacanze. Il Corriere dello Sport non ha grandi dubbi riguardo all'attacco per Inter-Napoli: Dzeko è oggi una certezza ancor più di Lukaku, il quadro sarà più chiaro quando Lautaro tornerà in Italia giovedì, ma è difficile pensare che l'argentino sia in condizioni scintillanti. C'è anche Correa, ieri in gruppo con D'Ambrosio tranne che per la partitella finale. Giocherà uno spezzone contro il Sassuolo in amichevole.