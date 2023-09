L'Inter ha intrapreso senza dubbio un percorso di risanamento e il CdA di ieri, che ha approvato il bilancio, lo conferma. Non tutto è ancora a posto, ma la situazione è in netto miglioramento.

"Va detto che, nell’ultimo esercizio, l’Inter sembra avere raggiunto un equilibrio finanziario perché, sommando alla perdita netta i costi non monetari (principalmente gli ammortamenti) si desume una sostanziale autosufficienza che il management ha mantenuto anche con un mercato gestito in attento equilibrio - conferma il Corriere dello Sport -. L’Inter non prevede sanzioni dall’Uefa per il settlement agreement concluso l’anno scorso perché, in effetti, il 2023 è un periodo sostanzialmente di grazia nel quinquennio di monitoraggio. L’equilibrio economico andrà raggiunto nel triennio 24-25-26, in cui l’Inter dovrà contenere (come tutti) la perdita entro un massimo complessivo di 60 milioni ma già nel biennio 23/24 e 24/25 la perdita tollerata sarà, al massimo, 30 annui. Il percorso di rientro verso una struttura di costi sostenibile proseguirà dunque nei prossimi anni, qualunque sia la proprietà".

E proprio sul discorso proprietà il quotidiano romano puntualizza: "Da giorni echeggiano boatos di potenziali acquirenti dal Medio Oriente. Si parla di Investcorp, fondo basato in Bahrein, balzato l’anno scorso alle cronache calcistiche perché interessato al Milan - si legge -. Mesi fa si parlava del finlandese Zilliacus, ora si ipotizza valutazioni da 1,3 miliardi non confermate (per ora) dalla stampa finanziaria internazionale. L’operazione non è semplice perché tra sette mesi scadrà il finanziamento a fronte del quale Zhang concesse a Oaktree il pegno sull’Inter. Investcorp non è un fondo sovrano ma un private equity che dovrebbe raccogliere l’interesse di un pool di investitori (cosa che non riuscì col Milan) a cui presentare un investment case in cui proporre, tra le altre valutazioni, motivazioni convincenti per pagare 1,3 miliardi un asset che tra pochi mesi potrebbe acquistare da Oaktree a valori nettamente inferiori. Vedremo se le nuove indiscrezioni si riveleranno più solide".