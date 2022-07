L'addio ad Alexis Sanchez costerà più del previsto all'Inter, secondo quanto appreso dai colleghi del Corriere dello Sport. Non basteranno, infatti, 4-5 milioni di euro per risolvere il contratto del cileno, ma probabilmente 8 mln, cifra comprensiva anche di una parte dell'ingaggio posticipato nel 2020-21 per non gravare troppo sul monte stipendi. Una procedura analoga a quella fatta dal connazionale Arturo Vidal per il quale la buonuscita era già determinata (3,5 milioni). Per l'ex Manchester United e Barcellona va aggiunto l'incentivo all'esodo per risolvere l'accordo fino al 30 giugno 2023 che gli garantisce 7 milioni netti, poco meno di 10 al lordo. L'intera cifra sarà "caricata" dal club di Viale della Liberazione sul bilancio 2021-22 e dunque nel prossimo esercizio il cumulo degli ingaggi dovrebbe essere in linea con le aspettative del settlement agreement della Uefa, con cui Alessandro Antonello ha già trovato l'accordo al pari delle altre trenta società finite sotto la lente d'ingrandimento degli uomini di Ceferin. Adesso sono al lavoro gli avvocati per mettere nero su bianco ed arrivare alle firme.