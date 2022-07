In arrivo, forse già oggi, il rilancio definitivo del PSG per Skriniar. Come conferma anche il Corriere dello Sport, intermediari hanno assicurato all'Inter che i parigini nelle prossime ore accontenteranno le richieste per lo slovacco. "Di certo però per Milan niente saldi: l'Inter aveva valutato anche la soluzione di far partire subito Pinamonti e Pirola per poi cedere un top a gennaio o entro il 30 giugno, ma la cessione di Skriniar a livello di bilancio sarebbe la mossa più logica nonché la più auspicata da Zhang che pretende un attivo tra i 60 e gli 80 milioni", spiega il quotidiano romano.