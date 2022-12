Altro che addio. Altro che ritorno in Bundesliga. Robin Gosens si sta riprendendo l'Inter. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport. "A distanza di quasi un anno dal suo arrivo, sembra finalmente vicino a tornare quello dell’Atalanta - si legge -. A meno di offerte irrinunciabili, quindi, il club nerazzurro non pensa ad una cessione a gennaio. Anzi, Gosens ha tutto per essere una carta a disposizione in più per Inzaghi, ferma restando l’ottima stagione finora di Dimarco".

Insomma, il mercato può attendere. Ritrovare il 'vero' Gosens sarebbe già di per sé un grande colpo per i nerazzurri.