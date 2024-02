Out con la Roma, ma con la concreta possibilità di esserci già alla prossima con la Salernitana. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, lo stop di Frattesi potrebbe essere più breve del previsto. Il problema al retto femorale della coscia destra, accusato alla vigilia della sfida con la Juve, dovrebbe essere superato a giorni e, quindi, l'ex Sassuolo tornare a disposizione di Inzaghi per il match del Meazza di venerdì prossimo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!