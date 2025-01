Per Davide Frattesi, la Roma è una questione di cuore. Lo assicura il Corriere dello Sport che, anche oggi, torna sul tema mercato che riguarda il centrocampista dell'Inter.

Frattesi aveva lasciato la Capitale da giovanissimo con la promessa di tornare un giorno. Un ritorno che si stava per concretizzare tre estati fa, quando invece poi i giallorossi hanno deciso di non affondare il colpo con il Sassuolo e di lasciare campo libero ai nerazzurri per l'anno successivo nonostante avessero il 30% di sconto per precedenti accordi con i neroverdi.

Frattesi, che aveva rinunciato alle vacanze proprio per farsi trovare reperibile dalla Roma, ci rimase malissimo. Come riferisce il Corsport, però, quella promessa è sempre viva. "Anche qualche mese fa, quando proprio De Rossi era diventato l’allenatore della Roma, Frattesi aveva dato la sua disponibilità a tornare a casa. Perché l’Inter gli regala la possibilità di competere per grandi traguardi, e Davide questo lo sa bene, ma non lo considera imprescindibile: in campionato ha giocato da titolare solo 5 volte in stagione. A Roma invece sarebbe pure un punto fermo, con vista sul Mondiale 2026, il suo sogno", si legge.

Il problema, per lui e per la Roma, è che l'Inter non farà sconti. E Frattesi, che è un ragazzo serio, non ha intenzione di puntare i piedi con una società che l'ha pagato oltre 30 milioni. Ma il Corsport non dimentica la situazione di Lorenzo Pellegrini: la sua avventura nella Capitale pare ormai agli sgoccioli. Su di lui c'è pure il Napoli, ma il tutto è reso complicato da un ingaggio che sfiora i 6 milioni con i bonus (4,5 di base). E allora attenzione proprio all'Inter...