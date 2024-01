Chi dirigerà Inter-Juventus di domenica a San Siro? Questa è la domanda che l'Italia calcistica si sta facendo in queste ore considerando il clima creatosi in queste ultime settimane.

Come ricorda il Corsport, Orsato questa partita non la può fare dopo il noto precedente di Pjanic, per cui a Rocchi restano solo due fischietti: Maresca e Guida. A oggi, proprio Maresca appare il favorito, considerando che Guida ha già diretto la partita di andata a Torino.

Ma il clima è di grande tensione. Come racconta il quotidiano romano, durante la call di mercoledì scorso, il rappresentante degli arbitri, Orsato, e uno dei decani dei VMO, Mazzoleni, hanno espresso dissenso a operare con determinati colleghi, senza fare nomi ma dimostrando poca coesione e unità. Maresca finora non ha brillato in stagione e la sua carriera non è ancora decollata come si aspettavano i vertici AIA. Ma un'altra scelta non appare possibile.

Scontati gli assistenti, che saranno Carbone e Giallatini, gli stessi di Orsato ai Mondiali di Qatar e già precettati per Euro 2024. Poi Doveri come quarto ufficiale. E al VAR? Irrati e Mazzoleni. Designazione blindata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!