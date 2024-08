Il Corriere dello Sport la definisce "rivoluzione verde", ossia la linea dettata da Oaktree all'Inter per ringiovanire la rosa e investire su elementi buoni per il presente ma soprattutto per il futuro. Vanno inquadrati così, ad esempio, gli arrivi di Martinez e Palacios, i primi due tasselli ai quali faranno seguito altri investimenti la prossima estate.

L'idea, che era anche di Suning, parte da lontano, ma era stata frenata dalle limitazioni della proprietà cinese. Ora con il fondo californiano al comando il tutto sta diventando più concreto, per un processo che sarà graduale come evidenzia il quotidiano romano. Martinez per molti è stata un'operazione inutile, ma invece in viale della Liberazione lo considerano il portiere titolare del futuro. Palacios, poi, è stato preferito a profili più maturi come Rodriguez ed Hermoso.

L'uscita di Correa e Arnautovic offrirebbe un'altra opportunità di andare su un profilo giovane e infatti esisteva già il via libera di Oaktree in questo senso: giovane ma di peso, non un'operazione al risparmio. Non Gudmundsson, “scartato” per le sue vicende giudiziarie, assicura il CdS. Per Correa, evidentemente, si proverà comunque fino all’ultimo una cessione. Per Arnautovic, invece, si attenderà la fine della stagione. Discorso simile per Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Di Gennaro: tutte situazioni che saranno ridiscusse a fine campionato. Impossibile rinunciare a tutti, ma alcuni tagli dolorosi saranno fatti. La certezza è che nell'estate 2025 - secondo il Corsport - ci sarà un'Inter protagonista sul mercato.