In casa nerazzurra non si placa l’irritazione per il piazzamento a sabato della sfida con l’Atalanta. Lo conferma anche il Corriere dello Sport nell'edizione odierna: "L’Inter avrebbe voluto giocare di domenica - non lunedì anche perché ci sarebbe il matrimonio di Lautaro -, anzi considerava che fosse scontato, tenuto conto che mercoledì sarà impegnata nella finale di Coppa Italia con la Fiorentina, con il rischio di supplementari e rigori. Invece, hanno prevalso le necessità delle Tv, con Dazn che ha “scelto” Juventus-Milan per il suo slot della domenica sera e Sky che si è presa Inter-Atalanta e l’ha sistemata al sabato, scartando la finestra delle 12.30 domenicale per evitare la sovrapposizione con il Gran Premio di Formula 1".

Secondo il quotidiano romano, adesso l’obiettivo di Marotta è quello di inserire un limite alla libertà di scelta dei broadcaster nei prossimi contratti di assegnazione dei diritti tv.

